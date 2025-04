„Ostereier“ im Auto: Was da alles zu entdecken ist

Easter Eggs eine Tradition in der Software-Entwicklung

Die Ursprünge der modernen Easter Eggs liegen in der Software-Entwicklung. In den achtziger Jahren wurden PC-Spiele wie am Fließband produziert, von öffentlich unbekannten Entwicklern. Ihre Namen tauchten weder auf der Verpackung noch im Vor- oder Nachspann auf. Darum begannen sie, eigene Spuren in das Spiel zu schmuggeln: Namen, Fotos oder andere Verweise auf ihre Person. Sichtbar wurden diese nur, wenn Spieler zufällig bestimmte Tastenkombinationen drückten oder ein verstecktes Rätsel lösten. Über die Zeit entwickelten sich mannigfache Varianten von mehr oder weniger verborgenen Easter Eggs. Aber auch schon lange vorher war das geheime Spurenlegen populär, man denke nur an die versteckten Selbstbildnisse, die Michelangelo in seine Werke montiert haben soll.