Eltern haften  für ihre Kinder

Die Jugendkriminalität explodiert im Lande. Hotspot ist Wien, und in überproportionalem Maße sind es Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund, vorwiegend syrische. Das Beängstigende dabei ist, dass da schon Kinder zwischen 10 und 14 Jahren massiv und immer häufiger gegen das Gesetz verstoßen. Und wenn sie auf frischer Tat ertappt werden – so ließ uns der zuständige Polizeivertreter dieser Tage in einer Pressekonferenz mit dem Innenminister wissen – schreien sie: „Unmündig!“, um jeglicher Strafverfolgung zu entgehen.