Bewährungsstrafe nach dem dritten Hundebiss

Hundebiss-Opfer wurde mehrfach operiert

„Offensichtlich beißt er, weil sonst hätten wir ja nicht drei Vorfälle schon“, entgegnete die Richterin und bemerkte, dass das Training eigentlich schon früher hätte gemacht werden sollen. Zum Sachverhalt wurden keine Fragen gestellt. Laut Anklage hat der Sennenhund am 25. September eine Frau in Straßwalchen in den Oberarm gebissen. Drei Operationen waren notwendig – ein mehr als 24 Tage andauernder Krankenstand war auch die Folge. Der Hund hatte beim Vorfall weder einen Maulkorb, noch war er angeleint.