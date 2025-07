Horner-Aus: „Hätte würdigeren Abschied verdient!“

20 Jahre Teamchef? „Das grenzt schon an Legendenstatus!“

Unbestritten bleibt die Leistungsbilanz des 51-Jährigen in seiner Tätigkeit als Red Bull Teamchef: Während andere Teams 20 Jahre nach ihrer Gründung weiterhin auf Weltmeistertitel oder sogar Rennsiege warten müssen, konnte Red Bull unter Horner in 20 Jahren acht Weltmeistertitel und sechs Konstrukteurstitel erringen. Erfolge, die auch im Forum nicht in Vergessenheit geraten werden.