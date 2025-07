Trafikraub in Wien: Fahndung nach Täter per Foto

Nach einem Raubüberfall in einer Wiener Trafik, bei der eine Angestellte verletzt wurde, sucht die Polizei nun per Fahndungsbild nach dem mutmaßlichen Täter. Der bewaffnete Mann hatte am 18. April das Tabakgeschäft im Bezirk Meidling betreten und hatte schlussendlich mit zwei Stangen Zigaretten die Flucht ergriffen.