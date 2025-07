Gazastreifen bekommt bald mehr Hilfslieferungen

Israel hält an allen Kriegszielen fest

Trump hatte vor seinem erneuten Gespräch mit Netanyahu gesagt: „Er will eine Lösung, ich will eine Lösung und ich glaube, die andere Seite will eine Lösung.“ Netanyahu betonte allerdings auch, an allen Kriegszielen im Gazastreifen festhalten zu wollen, das heißt, „alle unsere Geiseln zu befreien, die militärischen und staatlichen Fähigkeiten der Hamas zu zerstören und sicherzustellen, dass von Gaza keine Bedrohung mehr für Israel ausgeht“. Der Gazastreifen müsse „eine andere Zukunft“ haben. „Es wird keine Hamas geben. Das muss verstanden werden“, bekräftigte Netanyahu.