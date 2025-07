Simone Ashley heizt Gerücht um Part in Kultfilm an

„Bridgerton“-Star Simone Ashley hat mit einem vielsagenden Instagram-Post die Gerüchte um ihre Mitwirkung am neuen „Der Teufel trägt Prada“-Film angeheizt. Die 30-jährige Britin teilte mit ihren vier Millionen Followern in ihrer Instagram-Story einen Artikel des Branchenmagazins „Deadline“, welcher über Ashleys Rolle in dem Fortsetzungsfilm berichtet.