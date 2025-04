Eishockey-Brüder: Tradition wird fortgesetzt

„Mein Bruder und ich haben es immer genossen, in Wien zu sein, wenn wir gegen die Caps gespielt haben“, freut sich Mitch auf seine Zeit als Angreifer „in einer der besten Städte Europas“. Der 30-Jährige ging in der ICEHL bereits für Bratislava und Bozen aufs Eis, spielte zuletzt in der tschechischen Extraliga bei Rytíři Kladno.