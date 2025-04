„Wirte wie Gäste empfange ich mit offenen Armen“

Gesagt am Wirtshaustisch von einem Gastronomen, der fieberhaft nach einem neuen Pächter für sein topeingerichtetes Lokal sucht – aber keinen findet: wenig Interesse, fast keine Bewerbungen. Und das, obwohl die Türen weit offen stehen würden. Was wie ein Einzelfall klingt, ist längst traurige Realität in vielen Städten und Dörfern des Landes: Das Wirtesterben ist allgegenwärtig. Still, stetig – und oft endgültig. Ein Sinnbild dafür: Enns und Ennsdorf, wo die Wirtetradition zuletzt mehr als litt.