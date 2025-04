Herber Rückschlag für die Rheindörfler

Was am Ende aber doch überrascht hat, war die kämpferische Überlegenheit des Aufsteigers. „Ich glaube nicht, dass wir die schlechtere Mannschaft waren. Trotzdem bemängle ich die Einstellung meines Teams vor allem in der ersten Halbzeit. Zudem haben wir uns bei der Elfmetersituation schlecht verhalten. Wir hatten schon zweimal den Ball und konnten ihn nicht endgültig klären. Das haben wir in den letzten Wochen immer wieder gemacht. Das müssen wir abstellen“, wiederholte sich der Altach-Trainer schon zum x-ten Mal zu den Defensivpatzern der letzten Wochen und Monate. Das einzig Versöhnliche an der Tabellensituation ist die Tatsache, dass mit Klagenfurt, Tirol, GAK und Altach nun vier Teams nur durch zwei Punkte getrennt sind. Da wird sich die Situation bis zum Saisonende vermutlich noch öfters verändern.