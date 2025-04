24-Stunden-Pflege: Betreuerinnen klagen ihr Leid

Bereits vor einigen Wochen hat die Gewerkschaft in Vorarlberg auf Missstände bei der 24-Stunden-Betreuung aufmerksam gemacht und damit für ordentlich Wirbel gesorgt. Es war von „Ausbeutung“ und „moderner Sklaverei“ die Rede. Daraufhin hagelte es Kritik, dass die Situation nicht verallgemeinert werden könne und die Darstellungen übertrieben seien. Die „Vorarlberg Krone“ konnte nun im Zuge der Recherchen Kontakt mit betroffenen Betreuerinnen aufnehmen – und diese haben Schockierenden zu erzählen. Um eines gleich am Anfang klarzustellen: Selbstverständlich zeichnen die zum Teil drastischen Schilderungen der Frauen kein Bild der allgemeinen Lage in der häuslichen 24-Stunden-Betreuung – in die Kategorie „Einzelfälle“ fallen sie jedoch auch nicht.