Seniorentarif: Erst zahlen, dann sparen?

In Wien braucht man nur einen Altersnachweis

Was ihn besonders ärgert: Seine Schwester in Wien muss für dieselbe Ermäßigung keinen Cent zahlen. „Sie kann in Wien alle öffentlichen Verkehrsmittel zum Seniorentarif nutzen ohne zusätzlichen ÖBB-Ausweis, auch die Schnellbahn“, erzählt Carl G. fassungslos. „Eine einleuchtende Begründung für diese Ungleichbehandlung konnte mir niemand geben“, ergänzt er. Deshalb wandte er sich an die Ombudsfrau.