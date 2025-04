Grazer lassen Objekte in Echtzeit verschwinden

Einem Team um Dieter Schmalstieg, Shohei Mori und Denis Kalkofen vom Institute of Visual Computing der TU Graz ist es nun gemeinsam mit Hideo Saitos Team an der Keio University in Japan mittels der Verknüpfung verschiedener Technologien gelungen, dreidimensionale Objekte durch Diminished Reality in Echtzeit verschwinden zu lassen. Dadurch lässt sich ein Raum durch eine Kamera live in seiner veränderten Form betrachten.