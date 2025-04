Forscher machten Schockfund an tiefster Stelle

Am tiefsten Punkt des Mittelmeeres, im Calypsotief, fanden die Wissenschaftler insgesamt 167 Gegenstände vor. Der überwiegende Teil davon war Müll aus Plastik, Glas, Metall und Papier. Laut dem Online-Fachmagazin „Marine Pollution Bulletin“ handelt es sich um die bisher höchste Verschmutzung in so einer Tiefe.