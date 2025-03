So vermeiden Sie Aufnahme von zu viel Mikroplastik

Wie mehrere Studien bereits gezeigt haben, sammeln sich immer größere Mengen an Mikroplastik im menschlichen Körper an. Besonders hoch ist die Belastung im Gehirn. „Mikroplastik ist allgegenwärtig in den Lebensmitteln, die wir essen, im Wasser, das wir trinken, und in der Luft, die wir atmen“, schreiben drei kanadische Forscher in einer aktuellen Bewertung der jüngsten Ergebnisse und zeigen auf, wie Aufnahme der winzigen Teilchen drastisch reduziert werden kann.