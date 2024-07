Karte zeigt, wo man im Mittelmeer mit Müll badet

Sie zeigt, wo sich die Meeresverschmutzung im Mittelmeer besonders ansammelt: An der italienischen Küste von Triest bis Venedig, im Süden des Landes zwischen Neapel und Kalabrien sowie an der Ostküste Griechenlands. Zudem sind Müllstreifen an der Südküste Spaniens, der Küste Algeriens und Tunesiens und der südlichen Küste der Türkei zu erkennen, wo sich Ferienorte wie Antalya, Alanya und Side befinden.