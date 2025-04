Die Sulner waren nicht in Topform

Aufsteiger Sulz und der SV Frastanz trennten sich im Fan.at-Spiel der Runde mit 1:1. Ein Ergebnis mit dem die Gäste aus dem Walgau besser leben konnten als die Hausherren. Die Sulner lagen lange in Führung, verabsäumten es aber einen zweiten Treffer zu landen. Und so wurden die Frastanzer Ausgleichsbemühungen in der letzten Viertelstunde noch durch ein Tor von Matthias Keckeis belohnt. „Wir haben durch ausgelassene Chancen und Eigenfehler in den beiden letzten Spielen nur einen statt sechs Punkt geholt“, ärgerte sich Sulz-Trainer Marco Bickel.