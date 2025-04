Teppiche gegen Seuche: „Sind in Krisensituation“

Schauplatz Grenze Klingenbach am Samstagnachmittag: Bei der Einreise kommt es immer wieder zu kleinen Staus und Verzögerungen. Die von Ungarn kommenden Autos werden umgeleitet und müssen über zwei in Ameisensäure getränkte Seuchenteppiche fahren, bevor sie ihre Reise fortführen dürfen. Manche Autofahrer halten kurz an und sprechen die Polizisten an.