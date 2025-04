Warum Sturm Zünglein an der ÖFB-Waage ist

„Wird der Jauk jetzt wirklich Präsident des ÖFB?“ Ja, mittlerweile bekommt man diese Frage auf der Pressetribüne in der Merkur Arena von Sturm-Fans gestellt. Zuletzt im Schlager gegen Rapid so passiert. Die Anhänger fragen sich zu Recht, ob der schwarz-weiße Klubchef Christian Jauk – zuletzt ja auch medial ganz stark in die Favoritenrolle des neu zu wählenden Aufsichtsratsvorsitzenden im Fußballbund katapultiert – damit SEINEM SK Sturm entsagen müsse, um das am Papier höchste Amt in Österreichs Fußball überhaupt antreten zu können.