Foto-Points, Museen und neue Pläne für das Sudhaus

Die Kulturhauptstadt in Bad Ischl und im Salzkammergut, die auf 824.518 Besuche kam, wird zwar abgewickelt, einiges aber bleibt sichtbar. Dazu gehört nicht nur der „Philosoph in Rückenlage“ in Traunkirchen. Das Handwerkshaus SCALA in Bad Goisern setzt weiterhin Impulse zwischen Handwerk und Design. Das „Hotel Austria – Museum der Stadt Bad Ischl“ und die Lehár Villa starten jetzt mit April in ihre zweite Saison.