Torjägerqualitäten trotz Herzinfarkt

Den Ausgleich leitete er mit einem Freistoß ans Aluminium ein, Mathias Brüstle staubte ab. Und in der 95. Minute schloss er selbst den letzten Angriff mit dem 3:2-Siegtreffer ab. „Ich bin U16-Trainer in Höchst und erkläre meinen Spielern, wie man Tore schießt. Jetzt habe ich vorgemacht. Die 20 Spielminuten in Rankweil waren für mich wunderschön und zugleich auch sehr berührend.“