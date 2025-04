Hypo Vorarlberg erwirtschaftet „solides Ergebnis“

Zwei Drittel des Kreditgeschäfts in Österreich

Die Forderungen an Firmenkunden konnten leicht auf 7,7 Mrd. Euro (2023: 7,6 Mrd.) gesteigert werden, das gesamte Kreditvolumen belief sich auf 11,1 Mrd. (2023: ebenfalls 11,1 Mrd.). Nach Angaben von Vorstand Wilfried Amann hat dabei auch der Schweizer Markt „seinen Beitrag geleistet“, laufe doch das Immobilien-Geschäft in der Schweiz weitgehend normal. In Österreich und Vorarlberg sei die Nachfrage nach Immobilienkrediten hingegen weiter schwach, sagte Haller. Seien 2022 noch 1.750 private Immobilienprojekte finanziert worden, so waren es im vergangenen Jahr 900. Der größte Teil des Kreditgeschäfts – zwei Drittel – wird in Österreich abgewickelt, auf Deutschland entfallen 14 Prozent, auf die Schweiz 12 Prozent.