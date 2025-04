22 Jahre sind genug! Zeit fürs große Cup-Finale

Lang, verdammt lang ist’s her, dass Kärnten einen Cup-Finalisten stellte! Unter dem einstigen „Eisenfuß“ Hannes Haubitz hatte sich der längst entsorgte FC Kärnten am 1. Juni 2003 in Graz im Endspiel Austria Wien entgegengestemmt – und stand gegen die vom mittlerweile verstorbenen Star-Trainer Christoph Daum betreuten Veilchen auf verlorenem Posten: 0:3 (0:1) – Norwegens Edelknipser Rushfeld per Doppelpack und Janocko mittels Freistoß hatten Kogler, Vorderegger, Hota & Co. das Licht ausgeblasen. . .