Empörung bei WAC: „Das ist Wettbewerbsverzerrung“

Was die Wolfsberger empörte, ist natürlich nicht der Fakt, dass man in der 1. Runde (30. März) mit dem absoluten Mega-Kracher daheim gegen Tabellenführer Sturm beginnt – sondern die mehr als ungeschickte Auswahl von TV-Partner „Sky“ für das erste Freitag-Live-Spiel am 28. März: Die Wahl fiel auf die Quali-Partie Altach – LASK. Womit man den Linzern vorm brandheißen Cup-Semifinale gegen den WAC (Mittwoch, 2. April) gleich zwei freie Tage mehr „schenkt“!