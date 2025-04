Trump-Regierung gibt Fehler bei Abschiebung zu

Laut Gerichtsdokumenten, die „The Atlantic“ vorliegen, floh Abrego Garcia im Alter von 16 Jahren aus El Salvador in die USA, nachdem er von Banden bedroht worden war. Im Jahr 2019 erhielt er den Status „Withholding of Removal“, der ihn vor Abschiebung schützen sollte. Dennoch wurde er am 12. März 2024 in Maryland festgenommen und nur wenige Tage später abgeschoben.