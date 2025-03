US-Abschiebungen: Trump will Richter loswerden

„Ein Regierungsflugzeug, das in Regierungsangelegenheiten unterwegs ist, befindet sich nicht in einer gesetzesfreien Zone“, kommentierte Verfassungsrechtler Michael J. Gerhardt von der University of North Carolina School of Law. Wenn das anders wäre, könne die Regierung einfach „alles tun, was sie anscheinend tun will“.