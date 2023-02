2000 Gangmitglieder ziehen in Mega-Gefängnis ein

In einem Gefängniskomplex in El Salvador sollen künftig rund 40.000 Insassen auf 165 Hektar zusammengesperrt werden. Der Mega-„Häfn“ ging Anfang Feber in Betrieb, nun zogen die ersten 2000 Gangmitglieder ein. Präsident Nayib Bukele präsentierte die bereits fertigen Anlagen in der Nacht bei einem Rundgang in einem Video.