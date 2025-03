Nächster Halt Nürnberg

Ein vernichtender Befund

Dort scheint er einiges bewegt zu haben, denn die Glubberer stehen als zweitbestes Rückrundenteam derzeit auf Platz 7, mit gerade mal vier Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz. Mit ein Grund dafür dürfte das offenbar bestens geführte Nachwuchsleistungszentrum sein, aus dem sich Klose gerne bedient und so das zweitjüngste Team der Liga geformt hat. In Nürnberg scheint die Physik also zu stimmen oder „Ich passe hierhin wie Arsch auf Eimer“, wie der Coach es auf der Jahreshauptversammlung ausgedrückt hat. Allmächd, es sieht so aus, als hätte man am Valznerweiher einen klaren Plan und vielleicht macht das den Unterschied zum SCR Altach aus. Felix Haselsteiner, Autor des eingangs erwähnten SZ-Artikels und nach eigenen Aussagen „SZ-Volontär aus Niederösterreich“ ist sich da sogar ganz sicher, wenn er schreibt: „Eine echte visionäre Strategie außer dem Versuch, in der Bundesliga zu überleben, ist in Altach nicht erkennbar.“ Darüber könnte man am Schnabelholz vielleicht mal nachdenken.