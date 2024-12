Pulsschlag aus Stahl

Konkret mit Sheffield, der englischen Groß- und ehemaligen Stahlstadt, aus der nicht nur Joe Cocker, sondern mit dem 1857 gegründeten FC auch der älteste Fußballverein der Welt kommt. 2004 von der FIFA mit dem „Order of Merit“ ausgezeichnet, läuft es sportlich eher überschaubar und aktuell fristet der FC sein fußballerisches Dasein in der siebten Leistungsklasse mit dem schönen Namen „Northern Premier League Division One South“, während die Stadtrivalen Sheffield United und Sheffield Wednesday erfolgreich in der zweiten Liga performen. United, derzeit Tabellenführer, trägt übrigens, um bei Superlativen zu bleiben, seine Heimspiele im ältesten Stadion der Welt, in dem nach wie vor professioneller Fußball gespielt wird, aus, an der Bramall Lane im Norden der Stadt. Tief im Süden Sheffields hingegen, findet sich eine Straße mit dem Namen „Bochum Parkway“, was zunächst überrascht.