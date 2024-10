Kevin findet‘s scheiße

Wenn jemand von einer Firma mit Sitz an der Anfield Road in L4 OTH Liverpool zu einem Konzern wechseln will, der Am Brunnen 1 in 5330 Fuschl am See angesiedelt ist, braucht er seit dem Brexit als Drittstaatsangehöriger einen Aufenthaltstitel, hierzulande „Rot-Weiß-Rot-Karte“ genannt. Möglicherweise bedarf es noch weiterer administrativer Verrenkungen, um beispielsweise an eine Entsendebewilligung zu gelangen, und bei Verfehlungen drohen zudem noch heftige Strafen. Allerdings gilt all dies nur für Briten und nicht für in Stuttgart geborene und in Freudenstadt im Schwarzwald aufgewachsene Schwaben. Es sein denn, „The Länd“, wie sich Baden-Württemberg in einer selten dämlichen Imagekampagne nennt, träte aus der EU aus. Eher unwahrscheinlich.