Rot-Grün: „Das Miteinander klappt bestens“

Offensive in den Klinken

Hervorgehoben wird die Gesundheitsoffensive. So konnten an der Klinik Oberwart erste Patienten mit dem hochmodernen Da Vinci-Single-Port-Operationssystem erfolgreich operiert werden. In Güssing startete die Bariatrische Ambulanz, die Patienten mit krankhafter Adipositas behandelt. Ebenso hat man die Leitung der neuen Gastroenterologie in Oberwart ausgeschrieben. „Schritt für Schritt sorgen wir dafür, dass bei uns die Leistungen angeboten werden, für die man früher nach Wien oder Graz ausweichen musste“, so Doskozil.