Hotterstreit, See und Verkehr: Was Rot-Grün plant

Volksbefragung zu A3?

Auch das Thema A 3-Weiterbau zur Grenze wird im Koalitionspapier angesprochen. Die Verlängerung ohne Volksbefragung wird klar abgelehnt. Und weiter: „Eine Volksbefragung muss mit doppelter Zustimmung in allen betroffenen Gemeinden stattfinden. Eine Mehrheit muss dabei in jeder einzelnen Gemeinde sowie gesamtheitlich erreicht werden.“ Eine Verlängerung wäre also möglich, wenn alle Orte dieser zustimmen – was sehr unwahrscheinlich ist.