Rot-grüne Landesregierung im Burgenland nun fix

Präsidenten können fraktionell gewählt werden

In der neuen Landesregierung werden neben Doskozil Grünen-Landessprecherin Anja Haider-Wallner als seine Stellvertreterin sowie die drei bisherigen Landesräte Heinrich Dorner, Leonhard Schneemann und Daniela Winkler (alle SPÖ) sitzen. Eisenkopf musste ihren Platz für Haider-Wallner räumen und wird nun Landtagspräsidentin. Sollte es einen gemeinsamen Wahlvorschlag für die drei neuen Präsidenten – Johann Tschürtz (FPÖ) wird Zweiter und Claudia Schlager (SPÖ) Dritte – würde die Opposition diesen unterstützen, hieß es. Allerdings könnten sie in drei gesonderten Wahlgängen fraktionell gewählt werden, womit ÖVP und die neue Regierungspartei Grüne gar nicht mitstimmen würden. Der neue Landtag mit Eisenkopf als Präsidentin konstituiert sich dann am Donnerstag, bevor Doskozil voraussichtlich am Freitag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen angelobt wird.