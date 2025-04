Warum wir genug vom digitalen Leben haben

Welche Veränderungen beobachten Sie bei Menschen, die an Ihren Events teilnehmen?

Die Veränderungen sind oftmals tiefgreifend. Am Ende eines einzigen Tages-Events sichtbar, dass bei den Teilnehmenden „etwas im Blick“ oder „in den Augen“ zu leuchten beginnt. Sie erkennen blockierende Glaubenssätze, Ängste oder alte Verletzungen und beginnen, diese bewusst zu bearbeiten. Einige erkennen erst durch unsere Workshops, dass sie zuvor in toxischen Mustern gefangen waren. Andere gewinnen neues Selbstvertrauen und lernen, gesunde Grenzen zu setzen. Viele berichten, dass sie nach der Teilnahme ein völlig neues Verständnis von Beziehungen, Liebe und Sexualität haben. Sie sagen zum Beispiel, dass sie plötzlich andere Menschen anziehen oder mit viel mehr Selbstvertrauen in ein Gespräch oder Date gehen. Selbst wenn sie bei U-Dating nicht direkt „den oder die Richtige“ finden, nehmen sie so viel Wissen und Selbsterkenntnis mit, dass sie im Alltag später eine liebevollere und gesündere Beziehung beginnen können. Außerdem haben wir jetzt unsere Paare-Events entwickelt, auch für jene, die sich bei uns kennengelernt haben und ein Paar geworden sind. Dort geht es dann um den nächsten Schritt: Wie bleibt man gemeinsam im Wachstum? Wie behält man die Freude und Tiefe in einer Beziehung bei?