Dating-Börsen: Das kosten sie, das können sie

Mit den Frühlingsgefühlen kommt bei vielen Menschen die Sehnsucht nach einem neuen Partner. Zwei Millionen Singles gibt es hierzulande, 1,1 Millionen von ihnen verwenden auf der Suche nach Mr. und Mrs. Right gerne Dating-Agenturen und Apps. Mehr als 300 aktive Singlebörsen bieten aktuell in Österreich ihre Dienste an, im deutschsprachigen Raum sind es nach jüngsten Schätzungen rund 2500.