Auto machte sich selbstständig

Ein Missgeschick mit Folgen: In der Gemeinde Hörbranz setzte sich am Mittwochabend gegen 22 Uhr ein Auto, das neben einem Wohnhaus auf einem Hang geparkt war, in Bewegung. In weiterer Folge rollte es rund 50 Meter hangabwärts, bis es von einem Haufen Grünmüll gestoppt wurde.