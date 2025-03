U-Boot-Drama vor Hurghada: Sechs Urlauber tot

Touristen wollten Korallenriffe sehen

Das gesunkene U-Boot war jahrelang für touristische Fahrten in Hurghada verwendet worden. Am Donnerstag unternahmen die Touristinnen und Touristen einen Ausflug, um Korallenriffe und tropische Fische zu sehen. Das Gefährt kann etwa bis zu 22 Meter tief tauchen. Es handelte sich um einen sogenannten Halbtaucher mit einem unteren Deck, von dem aus die Unterwasserwelt beobachtet werden kann. Der Rettungseinsatz dauerte am Mittag an.



Hier ereignete sich das Unglück am Donnerstag.