Neues Video von Wrack der Titan veröffentlicht

Das Marine Board of Investigation (MBI) der US-Küstenwache hat das Videomaterial mithilfe eines ferngesteuerten Unterwasserfahrzeuges (ROVs) aufgenommen. Die Bilder zeigen die in 3774 Meter Meerestiefe verstreuten Überreste des Tauchbootes Titan und bieten einen erschreckenden Blick auf die Folgen der Katastrophe, bei der alle fünf Menschen an Bord des kleinen U-Bootes ums Leben kamen.