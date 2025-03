50 Jahre Volvo 240: So erstaunlich ist die Ikone

Tatsächlich war der Volvo 240 ein Auto, in das sich auch Mr. Ikea, der Milliardär Ingvar Kamprad, sofort verliebte, denn wie alle Schweden mochte er keinen Pomp und Protz. Im Land des sozialen Volksheims sollen alle gleich sein, so will es das gesellschaftlich verankerte Gesetz „Jantelagen“: Frage nie einen Schweden, ob er der Beste ist in seinem Fach, er würde allenfalls sagen, dass er Erfahrung hat. Pop-Superstars wie Abba bekamen das zu spüren, sie wurden im Ausland mehr gefeiert als in der Heimat.