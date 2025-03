Nadelöhr wird im Sommer für elf Wochen gesperrt

Großbaustellen haben in Wels schon in den letzten Jahren die Geduld vieler Autofahrer strapaziert. Und gute Nerven werden auch diesen Sommer notwendig sein. Die Stadt investiert rund 6,5 Millionen Euro in den Ausbau und Erhalt der Straßen. „Ein Rekordjahr“, so Verkehrsstadtrat Stefan Ganzert (SP). Dazu kommen Baustellen der EWW-Gruppe, die das Fernwärme- und Stromnetz um 25,6 Millionen Euro ausbaut.