Aus Frust auf Radarbox eingetreten

Warum der in Hard wohnhafte Deutsche es nicht für nötig befand, sich nach Feldkirch zu begeben oder sich für sein Fernbleiben zu entschuldigen, ist unklar. Fakt ist, dass der 58-Jährige am 26. November des vergangenen Jahres in der Bregenzer Schendlingerstraße derart auf ein mobiles Radargerät der Stadtpolizei eintrat, dass ein Schaden von 23.760 Euro entstand.