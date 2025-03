Kinder mit Krampus gejagt: Mutter verurteilt!

Was müssen das für Verhältnisse gewesen sein, in denen drei Kinder – zwei Buben und ein Mädchen – in Kärnten ihre ersten Lebensjahre verbracht haben. Unter anderem wurden die Geschwister in den finsteren Keller gesperrt, wenn sie nicht brav waren. Und als ob das noch nicht genug war, engagierte die eigene Mutter finstere Gesellen, um den Kindern besondere Angst einzujagen.