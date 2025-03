Toter Sylt-Pottwal bekommt neue Zähne verpasst

Elfenbeinzähne werden ersetzt

Die wertvollen Zähne aus Elfenbein werden nicht an ihrem ursprünglichen Platz im Kiefer zu sehen sein, um möglichen Diebstählen vorzubeugen: “Es werden unechte Zähne eingesetzt, damit niemand in Versuchung gerät, sie mitzunehmen“, so Strasser. Sie werden durch Zähne aus Holz und Kunststoff ersetzt.