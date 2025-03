Drogenkunde von Dealern in eine Falle gelockt

Ein 18-Jähriger aus Perg sowie drei weitere bislang unbekannte Komplizen trafen sich gegen 23 Uhr am Bahnhofplatz in Bad Hall mit einem 21-Jährigen, um ihm Suchtgift zu verkaufen. Dabei lockten sie ihn in einen silberfarbenen Pkw und fuhren gemeinsam in die Riedlhubstraße. Doch ihr Plan war nicht, Drogen zu Geld zu machen!