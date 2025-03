Mit drei Toren im Gepäck soll es bergauf gehen

Samstag war für Dzejlan Halilovic so ein Tag, an dem alles aufging. Der Bischofshofen-Stürmer erzielte beim 4:3-Erfolg gegen Dornbirn drei Tore für die Pongauer, schoss den Klub damit fast im Alleingang zum „Dreier“. „Das haben wir dann schon noch genossen“, wollte der Matchwinner keine Details der Feierlichkeiten nennen. Geheimrezept für seinen ersten Dreierpack für den BSK hat er keines: „Ich habe mich gut vorbereitet in der Trainingswoche, an die Anweisungen vom Trainer gehalten und es ist alles aufgegangen.“