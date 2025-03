Stadlober bei Weltcupfinale knapp am Podest vorbei

Stadlober mit Saison zufrieden

Stadlober schaffte in dieser Weltcup-Saison mit Rang zwei in Val di Fiemme und Rang drei in Les Rousses zwei Stockerlplätze und zog daher ein positive Bilanz. „Es war eine Steigerung gegenüber den letzten Jahren. Ich bin konstanter in die Top Sechs gelaufen, war zweimal am Podium. Wermutstropfen ist, wenn man bei der WM und auch heute Vierte wird“, erklärte die Salzburgerin.