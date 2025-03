Unglückliche Top-Teams und jubelnde Nachzügler

Betrübtes Verfolger-Duo

Während sich Sorgenkind Golling gegen Leader Seekirchen sehr achtbar aus der Affäre zog und spät einen Doppelpack zum zu hohen 1:4 kassierte, war man bei den Verfolgern weniger glücklich. Bei Hallein war nach dem 2:0 in Eugendorf der Schiedsrichter das Thema: „Ich weiß nicht, was Hallein verbrochen hat, dass wir immer so benachteiligt werden“, klagte Trainer Christoph Lessacher über ein Füllhorn an strittigen Entscheidungen. Zumindest am Sieg gab‘s aber nichts zu rütteln.