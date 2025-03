Die Altacherinnen holten sich den fünften Platz

Die Rheindörflerinnen hatten mit Neulengbach einen direkten Konkurrenten um den fünften Platz – und damit die Top-Position für die in zwei Wochen startende Relegationsrunde – zu Gast. Und da ließen die Hausherrinnen in der Cashpoint-Arena nicht viel anbrennen. Julia Kofler schnürte einen Doppelpack innerhalb von nur zwei Minuten. Dann verpassten es die Altacherinnen aber vorerst, das Spiel mit einem dritten Treffer ganz zu entscheiden. Den markierte dann aber noch Anna Bereuter in der Nachspielzeit – die Verteidigerin zog aus knapp 30 Metern Entfernung und ungünstigem Winkel ab, überraschte damit Gäste-Goalie Rusek. „Die Chancenauswertung war zwar nicht so gut. Aber wir waren als Einheit auf dem Platz, Gratulation an das Team“, freute sich SCRA-Trainer Markus Spiegel.