Marterbauer: Defizitverfahren „kein Beinbruch“

Bereits am Mittwoch hatte der Ressortchef erklärt, dass er ein Defizit-Verfahren „nichts dramatisch an der wirtschaftlichen Situation“ ändere und es dann lediglich einen „stärkeren Austausch mit der Kommission“ gebe. Das geplante Konsolidierungsprogramm hatte der Finanzminister bereits da als alternativlos bezeichnet, was er nun auch am Samstag bestärkte.