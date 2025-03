Sechsköpfige Schlepperbande von Polizei gesprengt

Jener Schlepper, der bereits am 10. August 2024 festgenommen und später verurteilt worden war, hat seine Haftstrafe mittlerweile verbüßt und wurde nach Deutschland abgeschoben. Vier andere Beschuldigte sitzen aktuell in der Justizanstalt Ried im Innkreis in Untersuchungshaft, während ein weiterer in einer Justizvollzugsanstalt in Deutschland inhaftiert ist.